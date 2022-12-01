Лавров: Россия старается минимизировать ущерб от проведения спецоперации

Фото: Министерство обороны РФ

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва проводит спецоперацию на Украине в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. По его словам, это замечают также эксперты из США и других стран НАТО.

Вы знаете, наше Министерство обороны и военные эксперты — причем не только российские, но и американские и эксперты других натовских стран, — они обращают внимание на то, что наша военная операция с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры, — сказал Лавров.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. В этот день, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, было нанесено 85 ракетных ударов.

Ранее Лавров заявил, что ВС РФ наносят удары по тем объектам инфраструктуры Украины, которые обеспечивают боевой потенциал Киева, а также играют важную роль в поставке ВСУ западного вооружения, с помощью которого «они убивают русских».