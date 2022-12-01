Лавров: Россия атакует объекты на Украине, которые помогают убивать русских

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВС РФ наносят удары по тем объектам инфраструктуры Украины, которые обеспечивают боевой потенциал Киева, а также играют важную роль в поставке ВСУ западного вооружения, с помощью которого «они убивают русских», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что спецоперация проводится в режиме минимизации негативных последствий для гражданского населения.

Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам, — это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал Вооруженных сил Украины, националистических батальонов. <...> Выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование ВСУ и от которых зависит доставка огромного количества вооружений, которыми Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских, — сказал Лавров.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. В этот день, как говорил президент страны Владимир Зеленский, было нанесено 85 ракетных ударов.

Ранее бывший заместитель главы МЧС России Михаил Фалеев сказал, что массированные ракетные удары ВС РФ по критически важным объектам Украины в будущем могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками. По его словам, причиной подобного развития ситуации может стать отсутствие модернизации системы.