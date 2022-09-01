Лавров рассказал, когда Россия пойдет на диалог с Западом Лавров: Россия выслушает лидеров Запада по вопросу нормализации отношений, когда они будут готовы к диалогу

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия выслушает предложения лидеров стран Запада по вопросу нормализации отношений, когда они будут готовы к диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе встречи со студентами МГИМО он рассказал, что прежде всего должна закончится «русофобская истерика» на западном направлении, сообщает ТАСС. В том случае, если здравый смысл возобладает над политической элитой США и ЕС, российская сторона будет готова выслушать их позицию.

Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге, они пока еще далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов. Ну, когда и если они остановятся, <...> мы будем готовы послушать, с чем они к нам придут, — заявил Лавров.

Кроме того, министр также рассказал о сокращении объемов работы российской дипломатии на западном направлении. Дипломатам из России, как отметил Лавров, отказывают в любых контактах на территории западных стран. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что работники посольств РФ переориентированы на дружественные страны СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Помимо этого, Лавров назвал «жалкими людьми» политиков из Европы, жаждущих ограничить выдачу виз россиянам. По словам министра, российские власти не должны действовать по аналогии с европейскими лидерами, «отвечая глупостью на глупость», вводя санкции против граждан, проживающих на территории стран ЕС. Москва не будет самоизолироваться и оставит открытыми свои границы для въезда со стороны жителей европейских стран, подчеркнул Лавров.