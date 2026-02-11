Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 08:49

Лавров раскрыл судьбу таинственного документа по Украине из 20 пунктов

Лавров: России так и не передали документ по Украине из 20 пунктов

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кремль так и не получил документ по Украине, состоящий из 20 пунктов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи». По его словам, этот документ уже несколько раз видоизменялся.

Этот документ уже несколько раз «перелопатили». Сейчас они размахивают неким «документом» из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ, — отметил министр.

До этого Лавров обвинил Европу и Киев в попытках «изнасилования» американской инициативы по восстановлению мира на Украине. По его словам, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах.

До этого китайские аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп поставил украинского коллегу Владимира Зеленского в безвыходное положение. По их словам, теперь глава Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.

Сергей Лавров
Украина
Россия
урегулирование
