Лавров открыл генконсульство России на Пхукете

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай

На острове Пхукет в Таиланде открылось генконсульство России, в церемонии принял участие лично министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые цитирует ТАСС, в Таиланде с уважением относятся к россиянам, однако если им понадобится помощь, они смогут обратиться в генконсульство.

Я очень рад, что Таиланд — это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников. Но когда бывают, а они неизбежны, какие-то ситуации, когда приходится выручать людей из довольно непростого положения, то для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными людьми, — сказал Лавров.

В ходе церемонии таиландские артистки исполнили русские народные танцы в платьях и кокошниках. Глава МИД РФ признался, что ему приятно ощущать востребованность русской культуры за рубежом.

Ранее гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил, что самыми популярными направлениями среди россиян для отдыха с детьми летом 2023 года являются Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Мальдивы. По его мнению, это лучший выбор для семейного отдыха, а в Индию и на Шри-Ланку предпочитают ездить компаниями или без детей.