Названы самые популярные направления для отдыха с детьми летом 2023 года SpaceTravel: самыми популярными для отдыха с детьми являются Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет

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Самыми популярными направлениями среди россиян для отдыха с детьми летом 2023 года являются Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Мальдивы, рассказал NEWS.ru гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. По его мнению, это лучший выбор для семейного отдыха, а в Индию и на Шри-Ланку предпочитают ездить компанией или без детей.

Тренд на Турцию, несмотря на высокие цены в начале сезона, сохраняется, страна остается лидером по семейному отдыху. Это связано с широким форматом выбора отелей и обширным форматом полета из России. Второе место делят между собой Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Так называемая несезонность не играет решающего фактора, наоборот, отели на Ближнем Востоке дают дополнительные скидки на поездки с детьми, там они проживают бесплатно с родителями или получают скидки на билеты, — объяснил Мурадян.

Относительно невысокая цена проживания и в Таиланде, но дорого стоят билеты, которые являются затратной частью путешествия, отметил глава туроператора.

Также не стоит исключать Египет, страна по-прежнему популярна у наших туристов, широко представлена полетными программами, которые расширяются и к сезону будут наверняка увеличены. Из премиального сегмента лидером остаются Мальдивы. Здесь надо понимать, что отдых с детьми является наиболее предпочитаемым форматом, потому что это безопасно, есть море, закрытая территория. Также это направление дает дополнительные скидки для российского рынка, — добавил Мурадян.

Ранее глава компании-оператора объяснил рост цен на путевки в Турцию гиперинфляцией в республике и ростом курса рубля по отношению к евро. По словам Мурадяна, в совокупности стоимость туров в эту страну выросла на 30-60% по сравнению с прошлым годом.