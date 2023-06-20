Российский туроператор объяснил увеличение цен на отдых в Турции Туроператор связал рост цен на отдых в Турции с гиперинфляцией, ростом рубля и санкциями

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Рост цен на путевки в Турцию на 40% связан в том числе с ростом рубля по отношению к евро и гиперинфляцией в республике, заявил в комментарии NEWS.ru генеральный директор компании SpaceTravel Артур Мурадян. При этом он отмечает, что спрос на Турцию остается на высоком уровне.

Это направление все еще считается массовым и привычным для россиян пляжным сегментом. Рост цен сейчас на 40% состоит из-за повышения курса рубля по отношению к евро. В Турции также присутствует гиперинфляция и это сказывается на стоимости сервиса и обслуживании туристов, в совокупности это дало прирост от 30-60% на туры в сравнении с прошлым годом, — говорит Мурадян.

При этом Мурадян отмечает, что основная проблема повышения цен связана с высокой стоимостью международных перевозок. Он называет это «реалиями санкционного давления ограничения авиаперелетов». Туристы более пристально выбирают даты, количество дней, которые они проведут в отпуске. Более всего страдает от этого, по словам эксперта, глубина продаж — люди редко покупают путевки задолго до поездки.

Я все же считаю, что прошлогодние показатели мы превысим, в первую очередь это связана с увлечением рейсов, мы ожидаем от 3 млн туристов в Турции, — заключает Мурадян.

В начале июня в СМИ появилась информация о ценовой дискриминации россиян в Турции. Сообщалось, что цены на отдых для россиян были существенно выше, чем для европейцев. Эксперты АТОР подтвердили подорожание стоимости отдыха в Турции, однако в организации отметили, что цены выросли и для граждан других стран.