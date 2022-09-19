Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Евгений Куйвашев

Победивший на выборах губернатора Свердловской области 11 сентября Евгений Куйвашев в понедельник принес присягу и официально вступил в должность, сообщает корреспондент РИА Новости. Куйвашев победил на выборах с 65,78% при явке 28,47%.

Я благодарю всех, кто поддержал меня в ходе выборов губернатора Свердловской области, всех, вместе с кем мы прошли этот непростой и очень ответственный период. <...> Избиратели Свердловской области сделали свой выбор, поддержав курс на уверенной развитие региона, рост экономики, социальной сферы и повышение уровня качества жизни людей, — заявил Куйвашев на торжественной церемонии в Уральском государственном театре эстрады.

Куйвашев занимает пост губернатора Свердловской области на протяжении 10 лет.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал одним из антилидеров патриотического рейтинга губернаторов, который презентовали в Госдуме. Помимо Куйвашева в рейтинг попали врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев, врио губернатора Кировской области Александр Соколов, , губернатор Томской области Владимир Мазур и губернатор Смоленской области Алексей Островский.