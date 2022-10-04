Крымские власти пригласили Маска посетить полуостров Депутат крымского парламента Гемпель пригласил Маска посетить полуостров

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что полуостров открыт для визита американского предпринимателя Илона Маска, который высказался по поводу конфликта на Украине. По его мнению, этот визит мог бы подтвердить заявление Маска о том, что Крым является исконно русской землей и включение его в состав Украины было грубейшей исторической ошибкой.

Мы готовы его принять и приглашаем, — сказал Гемпель.

В то же время он назвал план Маска слегка запоздалым, отметив, что жители подконтрольных России территорий уже сделали свой выбор. По его мнению, главным пунктом плана Маска должна стать безоговорочная капитуляция нынешнего киевского режима.

Ранее Илон Маск озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил «провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях» ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его мнению, оно должно пройти под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он считает, что Крым следует считать «формальной частью России». По мнению Маска, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.