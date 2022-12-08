В Кремле оценили необходимость присоединения новых территорий в ходе СВО Песков: речи о присоединении к России новых территорий в ходе СВО не идет

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Речи о присоединении новых территорий к России в рамках специальной военной операции на Украине не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что ВС РФ ждет много работы по освобождению регионов, которые были оккупированы. По словам представителя Кремля, одними из основных целей СВО остаются демилитаризация и денацификация Украины, передает РИА Новости.

Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит много работы по освобождению оккупированных Киевом частей новых регионов РФ, — сказал Песков.

Также представитель Кремля сообщил, что конфликт на Украине может закончиться «хоть завтра». По мнению Пескова, это зависит от политической воли президента Украины Владимира Зеленского.

Комментируя объявление украинского лидера человеком года по версии TIME, представитель Кремля подчеркнул, что это решение укладывается в рамки русофобского общеевропейского мейнстрима.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского опасным диктатором, использующим миллиарды долларов США для создания однопартийного полицейского государства на Украине. По его словам, совершенно очевидно, что Зеленский не является защитником свободы и демократии.

Журналист раскритиковал украинского лидера за запрет оппозиционных партий, задержания политических противников, а также за рейды силовиков в церквях.