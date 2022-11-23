Кремль оценил сроки заключения мирного договора между Баку и Ереваном Песков: подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией не приурочено к датам

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Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-либо конкретным датам. Главное, чтобы документ был подписан и в результате оказался жизнеспособным и устойчивым документом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Здесь никто не пытается приурочить подписание такого сложного договора к каким-то конкретным датам, это было бы неверно. Главное, чтобы он был подписан и чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в данном вопросе в настоящее время все еще существуют «определенные нюансы», а урегулирование возможно во время очередных мероприятий и в других форматах.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на скорое заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он отметил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, что состоявшееся обсуждение, а также недавние переговоры между Ереваном и Баку в Сочи создали хорошую основу для «будущих компромиссов по принципиальным вопросам».

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый Путиным, Алиевым и Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.