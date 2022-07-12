Кремль оценил идею губернатора Приморья отправить на Украину добровольцев Песков: в Кремле отнеслись положительно к инициативе губернатора Приморья отправить на Украину добровольцев из региона

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают инициативу губернатора Приморского края Олега Кожемяко сформировать в регионе батальон добровольцев, передает «Интерфакс». Глава Приморья предполагает, что они могут принять участие в специальной военной операции на Украине.

Насколько я понимаю, речь идет исключительно о добровольной инициативе, которая, конечно, заслуживает самой высокой оценки. Единственное, хочется надеяться, я не знаю деталей, что сам губернатор все-таки останется руководить регионом, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае приступили к подготовке добровольческого отряда «Тигр» для участия в спецоперации России на Украине, сообщается на сайте местного правительства. Тренировки проходят на базе 155-й бригады морской пехоты. В ходе учений добровольцы отработали навыки стрельбы из автомата АКС-74М. Также бойцов ожидает двухэтапная подготовка на приморских военных полигонах Горностай и Бамбурово.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев из России на Украине должно быть больше сотни тысяч. Он отметил, что такое число людей необходимо, чтобы противостоять НАТО. Кадыров также пригласил добровольцев из регионов России в Чечню и пообещал, что там для них создадут все условия.