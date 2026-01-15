«Крашеные крысы»: депутат о премьере третьего «Аватара»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не создавать ажиотаж вокруг третьей части фильма «Аватар». В беседе с NEWS.ru он высказал скептическое отношение к ожидаемой кинопремьере в России. По его мнению, фильм вряд ли предложит зрителям что-то принципиально новое и глубокое.

Первый «Аватар» был достаточно необычным, но, с моей точки зрения, ничего супергениального в нем не было. По большому счету франшиза все больше напоминает компьютерную игру. Вряд ли в третьей части можно ожидать какого-то интереснейшего сюжета. Многие западные фильмы начинают сами себя съедать. Начинаются какие-то всевозможные повторения подростковых картин, которые рассчитаны на картошку фри, торговые центры и ожирение с кока-колой. Вот серьезно. Уверен, что ничего интересного там не будет. Но кому-то нравится. На вкус и цвет товарища нет. Хорошие фильмы не заставишь людей смотреть, но ажиотаж вокруг этих крашеных крыс я тоже бы не стал разводить, — высказался Милонов.

Ранее сообщалось, что Зои Салдана стала самой кассовой актрисой за всю историю мирового кинопроката, обогнав Скарлетт Йоханссон. Общая выручка от фильмов с ее участием превысила отметку в $15,46 млрд (1,1 трлн рублей). Решающую роль в смене лидера сыграл выход фильма «Аватар: Огонь и пепел».