«Королевство кривых зеркал»: Захарова об отмене концерта Мацуева в Европе Захарову возмутила отмена концерта Мацуева в Европе

Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

Денис Мацуев

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Европу королевством кривых зеркал из-за отмены концертов российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Италии. Она добавила, что при этом президент Украины Владимир Зеленский выступил на песенном фестивале в Сан-Ремо с «политической белибердой».

Королевство кривых зеркал версии 2023 года выглядит так. Организаторы 60-го Международного фортепианного фестиваля Pianistico отменили намеченные на май концерты Дениса Мацуева. Причина — «его профиль не артистический, а полностью политический». <…> Великого пианиста Мацуева обвинили в политизированности, а клоуна-политика Зеленского, хоть и в качестве рэпа, но силком протащили на музыкальный фестиваль, — написала Захарова.

Организаторы отменили выступления Мацуева после писем мэров Брешиа и Бергамо. Они были написаны по просьбе посла Украины в Италии Ярослава Мельника. Музыкант ранее высказывался в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что после начала военной операции РФ на Украине на Западе потребовали от российских артистов, выступающих за рубежом, определиться со своей позицией в отношении происходящих событий. Речь шла о возможном расторжении контрактов с европейскими и американскими площадками. В результате работы лишились дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Анна Нетребко, в 2022 году были отменены гастроли Мацуева.