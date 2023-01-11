«Коммерсант»: Минцифры готовит пакет мер по возращению IT-специалистов

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Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов, куда войдут гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, сообщает «Коммерсант». Участники рынка считают наиболее важной мерой именно закрепление брони, которая декларируется с весны 2022 года, но все еще не оформлена.

В декабре Минцифры начало проводить с представителями ассоциаций и компаний совещания, посвященные возвращению в страну IT-специалистов. По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, речь идет, например, о частичной оплате «обратной релокации» и в то же время о повышении НДФЛ до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами. По его оценке, за пределами России сейчас работают около 100 тысяч IT-специалистов.

Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров подтвердил, что Минцифры обсуждает с ассоциациями пакет мер для возвращения IT-специалистов. Между тем, по его словам, запрет удаленной работы и повышение ставки налогов до 30% приведут лишь к массовым увольнениям. В Минцифры также напомнили, что не поддерживают инициативу о запрете на удаленную работу из-за границы и введение заградительных налогов.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский сообщил, что отсрочка от армии IT-специалистам и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса до сих пор законодательно не закреплена и военкомы по-прежнему могут призывать любого сотрудника. Партнер Five Stones Consulting Александр Карпухин отмечает, что для решения этой проблемы необходимы поправки к федеральному закону о мобилизации или специальный указ президента России.

Ранее в Минцифры заявили, что законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей, может отразиться на темпах развития цифровых платформ и решений, что в итоге скажется на их конкурентоспособности. По их оценке, решение о формате работы сотрудников должны принимать сами IT-компании.