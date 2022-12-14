Минцифры не поддержало запрет на удаленку для сотрудников IT-компаний

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Минцифры не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей. По мнению сотрудников ведомства, введение тотального запрета может отразиться на темпах развития цифровых платформ и решений, что в итоге скажется на их конкурентоспособности, сообщается в Telegram-канал ведомства.

Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей, — сказано в сообщении министерства.

Решение о формате работы сотрудников должны принимать сами IT-компании, считают в ведомстве. Но при этом Минцифры рекомендовало организациям внимательно анализировать возможные риски удаленной работы сотрудников, которые занимаются администрированием критически важных приложений и систем обеспечения информационной безопасности.

Минцифры при этом считает невозможным перевод на удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию «государственных информационных систем» и предлагает включать такие требования в госконтракты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет дискуссий и обсуждений о возможных ограничениях на удаленную работу для уехавших россиян. Так он прокомментировал высказывание члена Совфеда Андрея Клишаса, который не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.