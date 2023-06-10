Комитет ГД одобрил законопроект о мобилизации россиян с судимостью Комитет ГД по обороне одобрил проект о контрактной службе россиян с судимостью при мобилизации

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Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий в период мобилизации возможность призыва на военную службу по контракту россиян с судимостью, кроме осужденных за тяжкие преступления. Соответствующее решение комитета опубликовано в электронной думской базе.

Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона № 370186-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в первом чтении, — говорится в документе.

Законопроект ранее внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Андрей Красов. Авторы инициативы предложили предоставить имеющим судимость гражданам поступать на службу по контракту в период мобилизации, военного положения и военного времени. Исключение составляют осужденные за преступления против половой неприкосновенности, терроризм, госизмену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, предлагается разрешить служить по контракту россиянам, признанным ограниченно годными.

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