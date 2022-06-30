Кадыров объявил о взятии большей части Приволья в ЛНР Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении более половины города Приволье в ЛНР

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

На данный момент больше половины города Приволье Луганской Народной Республики (ЛНР) под контролем спецподразделения «Ахмат» и бойцов второго корпуса Народной милиции ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, союзные силы рано утром, 30 июня, пересекли реку Приволье со стороны Старой Краснянки и Кременной, после чего приступили к зачистке территории.

На данный момент больше половины города Приволье под контролем союзных войск. Наши ребята по уже устоявшейся традиции грамотно и быстро подавили огневые позиции противника, — написал Кадыров.

Он добавил, что уцелевшие украинские военные попытались покинуть зону активных боевых действий на автотранспорте. Однако, по его словам, сбежать им не удалось. В результате уничтожен один военный внедорожник и автобус, продолжил Кадыров.

Также он отметил, что кольцо окружения вокруг Лисичанска сужается. Следующим шагом союзных сил станет зачистка Новодружеска, а затем и сам Лисичанск, заключил чеченский лидер.

Ранее Кадыров заявил, что Лисичанск может быть освобожден от ВСУ в ближайшее время. Он отметил «хорошие результаты» действий военных в данном районе, захват большого количества пленных и иностранного оружия.