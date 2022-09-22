Кабмин подсчитает средства для частичной мобилизации Мишустин: кабмин обсудит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

22 сентября правительство РФ на заседании рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит РИА Новости, в процессе финальной доработки проекта бюджета на предстоящие три года «необходимо учесть все моменты, важные для страны».

Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизаций. Глава государства дал указание принять меры для удовлетворения потребностей наших вооруженных сил и воинских формирований, — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что это ответственная работа, и нужно провести ее максимально оперативно.

Накануне Центробанк рекомендовал финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан. Кроме того, предложено не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченных долгов, а также не выселять из ипотечного жилья.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.