Кабмин поддержал поэтапное повышение призывного возраста в России Картаполов: кабмин поддержал проект о поэтапном повышении призывного возраста

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Правительство России поддержало законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, сам отзыв комитет еще не получил, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит РИА Новости, отзыв кабмина комитет еще не получил, но когда он поступит, комитет будет продвигать проект. Проект предусматривает поэтапное повышение призывного возраста до 21 года с переходным периодом до 2026 года.

Мы знаем, что правительство поддержало, получим когда его (отзыв. — NEWS.ru), тогда, конечно, будем его (проект. — NEWS.ru) продвигать, — сказал депутат.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что солдат-срочников нельзя отправлять в зону специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что срочники не имеют достаточного опыта. Парламентарий также призвал учитывать физическую подготовку, жизненный опыт и владение военно-учетной специальностью солдат, проходящих срочную службу.

Поэтапное повышение призывного возраста означает, что с 1 января по 31 декабря 2024 года будут призываться граждане от 19 до 30 лет. С 1 января 2025-го — с 20 лет. Призывать с 21 года начнут в 2026 году. После 2024 года 18-летние россияне могут пройти срочную военную службу по желанию.

В документе также указывается, что граждане от 27 до 30 лет, которые попали в запас и не прошли срочную службу без законных оснований для этого, могут пойти в армию по желанию. Кроме того, отсрочки от службы будут действовать после принятия закона о повышении призывного возраста до истечения их срока или исчезновения оснований.