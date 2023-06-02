Издание «Проект» и журналист Роман Супер внесены в реестр иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства юстиции России

Журналист Роман Супер и издание «Проект» внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста. Также в обновленном списке оказались политолог Дмитрий Орешкин, ярославское издание «ЯрНовости», историк Максим Кузахметов. У всех новых участников списка, кроме Кузахметова, в пояснительной части утверждается, что они распространяли недостоверную информацию о власти, решениях и проводимой политике. Кузахметова Минюст в том числе обвинил в поддержке властей Украины.

М. Р. Кузахметов выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Заявлял о поддержке властей Украины. Выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов,— сообщили в Минюсте.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать решения суда, который 2 июня отказался снимать статус иноагента с комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Песков отметил, что закон неоднократно обсуждался в Совете по правам человека при президенте РФ.