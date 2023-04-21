Христо Грозев и «Школа призывника» внесены в список иноагентов

Фото: CC BY-SA 4.0/Aseyev stanislav/wikimedia.org

Министерство юстиции России 21 апреля обновило реестр иностранных агентов, в котором в том числе появились журналист Христо Грозев и правозащитная организация «Школа призывника». Грозева обвинили в распространении недостоверной информации о действиях российской власти, а «Школу призывника» — в распространении негативной информации о деятельности Вооруженных сил РФ.

Также список иноагентов пополнили московский политик Эльвира Вихарева, карельская журналистка Наталья Севец-Ермолина и журналистский проект «Адвокатская улица».

Неделей ранее в реестре иностранных агентов оказались комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), социолог Игорь Яковенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), мультипликатор, создатель анимационного персонажа мистера Фримана Павел Мунтян (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналист и ведущий YouTube-канала «И грянул Грэм» Павел Каныгин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев предложили штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Для этого был подготовлен специальный законопроект.