«Хотят — дают, хотят — забирают»: Путин о политике Запада Путин сыронизировал о политике западных стран на встрече с президентом Ирана

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. По его словам, которые приводит РИА Новости, они «хозяева своего слова»: хотят — дают, хотят — забирают. Так он прокомментировал заявление иранского лидера о недоговороспособности США и неспособности ЕС выполнять обещания.

Они хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают, — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что Россия и Иран завершают проработку нового договора, который выведет отношения двух стран на стратегический уровень. Раиси, в свою очередь, рассказал о серьезном настрое республики на развитие связей с РФ. По его словам, отношения между двумя государствами перестали быть ординарными и приобрели стратегический характер.

15 сентября Путин прилетел на саммит ШОС. Мероприятие проходит в городе Самарканде в Узбекистане. Ожидается, что на полях мероприятия российский лидер проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с руководством Китая, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.