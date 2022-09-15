Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве РФ и Ирана

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Ибрахим Раиси и Владимир Путин

Россия и Иран завершают проработку нового договора, который выведет отношения двух стран на стратегический уровень, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Исламской Республики Ибрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает РИА Новости.

Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы. <...> Товарооборот увеличился на 81% в прошлом году, а за первые пять месяцев текущего года — еще плюс 30%, — заявил Путин.

Раиси, в свою очередь, рассказал о серьезном настрое Ирана на развитие связей с РФ. По его словам, отношения между двумя государствами перестали быть ординарными и приобрели стратегический характер.

Сотрудничество может и дальше развиваться в политической, торгово-экономической, а также космической и воздушной сферах, — подчеркнул Раиси.

Ранее стало известно, что Путин прилетел на саммит ШОС. Мероприятие проходит в городе Самарканде в Узбекистане. Ожидается, что на полях мероприятия российский лидер проведет ряд двусторонних встреч.