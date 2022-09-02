Хинштейн заявил, что РКН поддержал его идею наказывать за пропаганду ЛГБТ

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор поддержал его законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Согласно инициативе, гражданам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений может грозить штраф до 200 тысяч рублей, для юрлиц предусмотрена сумма до 4 млн рублей, если нарушение произошло в интернете или при помощи СМИ.

Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, — написал Хинштейн в своем Telegram-канал.

Для иностранцев и лиц без гражданства за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений» предусмотрен не только штраф, но также арест и административное выдворение из РФ. Также законопроект дополнен санкциями за пропаганду педофилии.

Ранее руководитель исследовательского центра «Дискурс», социолог Роман Кузнецов объяснил идею запретить пропаганду ЛГБТ стремлением выслужиться перед спикером ГД Вячеславом Володиным. Он подчеркнул, что проблему пропаганды ЛГБТ в России можно назвать искусственной, а новые поправки — это попытка отвлечь внимание от более значимых проблем.