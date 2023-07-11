Хинштейн рассказал, кто сможет пользоваться антидроновыми комплексами Хинштейн заявил, что антидроновые комплексы смогут применять только силовики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета палаты по информполитике Александр Хинштейн

Использовать антидроновые комплексы смогут только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также некоторые частные охранные предприятия, отобранные Росгвардией, сообщил глава комитета палаты по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Это уточнение содержится в поправках к законопроекту о противодействии перемещению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который бил принят в первом чтении.

Системы противодействия беспилотникам смогут использовать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также частные охранные организации, которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии. Именно такие поправки к нашему законопроекту, принятому весной в первом чтении, дорабатываются сейчас на площадке Госдумы, — написал Хинштейн.

Он добавил, что использовать антидроновые комплексы должны только те, кто имеет соответствующую подготовку. Так он ответил на инициативу дать такую возможность отраслевым организациям.

Ранее депутаты Госдумы предложили наделить правом сбивать БПЛА сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и МЧС. По словам заместителя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, указанные лица «имеют соответствующую квалификацию, они знают, как обращаться с оружием».