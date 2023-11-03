«Госуслуги» представили сервис для проверки подлинности паспорта

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

На портале «Госуслуги» появился сервис, при помощи которого пользователи смогут проверить подлинность и действительность паспорта при заключении договоров или проведении сделок, сообщается в Telegram-канале Минцифры. Для проверки удостоверения личности необходимо выбрать услугу «Проверка подлинности паспорта», далее ввести серию, номер, а также инициалы. Сведения сверяются с данными МВД, уточнили в ведомстве. Результат проверки выдаст информации о подлинности документа.

На «Госуслугах» можно проверить подлинность паспорта. Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях. <...> Сервис определяет: действительность паспорта — не истек ли срок его действия; подлинность паспорта — выдавался ли МВД документ с такими данными, — говорится в сообщении.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий введение цифровых паспортов, гражданин сможет оформить его по желанию. Такой документ в приложении «Госуслуг» пригодится для подтверждения своего возраста в магазине, а также для посадки на поезда дальнего следования.

Минцифры РФ опубликовало проект соответствующего постановления на официальном правительственном портале. Сейчас документ находится на стадии согласования. Планируется, что с 1 января 2025 года цифровой паспорт можно будет предоставлять при заселении в гостиницу и при установлении личности пациента в медицинских организациях.