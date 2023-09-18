Путин утвердил «цифровой паспорт» для россиян Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении «цифрового паспорта», соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что документ можно будет использовать в электронной форме через портал госуслуг. В указе говорится, что предоставление личных сведений будет осуществляться гражданами добровольно.

Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина РФ <...> в электронной форме с использованием мобильного приложения «Госуслуги», приравнивается в случаях, определенных правительством РФ, <...> к предъявлению указанных документов, — говорится в тексте указа.

О намерении ввести «цифровой паспорт» в Минцифры заявили весной 2023 года. Ведомство предложило приравнять предъявление документов с использованием приложения «Госуслуги» к предъявлению их оригиналов. Правительству поручили утвердить состав и порядок обработки данных, передаваемых при помощи мобильного приложения, этапы и сроки реализации указа и привести свои акты в соответствие с нормами указа. Путин поручил подготовить соответствующий проект к 1 мая.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов ранее назвал риск утечки данных главной проблемой внедрения в России цифровых паспортов. По его словам, мошенники могут воспользоваться желанием людей заменить бумажные документы приложением на смартфоне.