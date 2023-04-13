Минцифры предложило приравнять документы на «Госуслугах» к оригиналам Минцифры России подготовило проект указа о цифровом паспорте

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Минцифры России подготовило проект указа о цифровом паспорте, передает ТАСС. Ведомство предложило приравнять предъявление документов с использованием приложения «Госуслуги» к предъявлению их оригиналов.

Проект предусматривает добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения портала. В пояснительной записке говорится, что кабмин определит случаи, когда предъявление сведений из документов с использованием мобильного приложения приравнено к предъявлению документов, удостоверяющих личность.

Сами проекты нормативных правовых актов, которые будут регулировать использование электронного паспорта, при их разработке кабмином должны быть согласованы между МВД России и ФСБ России.

Правительству поручили утвердить состав и порядок обработки данных, передаваемых при помощи мобильного приложения, этапы и сроки реализации указа и привести свои акты в соответствие с нормами указа.

Подготовить к 1 мая соответствующий проект, который определит случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо паспорта, поручил президент России Владимир Путин.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что последние изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о готовящейся мобилизации. По его словам, на портале по-прежнему можно отписаться от сообщений государственных органов.