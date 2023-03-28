Назван главный риск внедрения цифровых паспортов Эксперт по кибербезопасности Мясоедов предупредил о риске утечки данных из цифровых паспортов

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Внедрение цифровых паспортов в России сопряжено с рисками утечки данных из баз, предупредил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. В разговоре с «360» он пояснил, что основная задача паспорта — это удостоверение личности. По его словам, мошенники могут воспользоваться желанием людей пользоваться приложением на смартфоне вместо бумажного документа.

Всем мы знаем про утечки даже из баз данных крупнейших IT-компаний. Что касается порталов госуслуги или других информационных платформ, то там утечки тоже бывали, при этом не всегда из-за невнимательности или оплошности сотрудников. Просто всегда есть мошенники, которые ищут уязвимости, — отметил эксперт.

По словам Мясоедова, защитить потенциальные цифровые паспорта от хакерских атак можно, если ограничить доступ к базе данных от всех сервисов. Эксперт отметил, что при соответствующем обеспечении безопасности документ в электронном виде станет большим шагом в сторону цифрового будущего.

Мясоедов напомнил, что в России уже был подобный эксперимент, когда внедрялись цифровые права. Эксперт уточнил, что в этом случае проблемы возникли из-за юридической недоработки — в законодательстве по-прежнему упоминается, что водитель должен иметь при себе документ в бумажном виде.

С точки зрения безопасности цифровые права более надежный инструмент, потому что бумажные можно подделать, — подчеркнул эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству вместе с МВД и ФСБ составить проект указа, который определит случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо паспорта. Срок исполнения поручения установлен до 1 мая 2023 года.