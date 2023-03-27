Путин поручил решить, как использовать цифровой паспорт Путин поручил кабмину до мая подготовить проект указа о цифровом удостоверении личности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с МВД и ФСБ составить проект указа, который определит случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо паспорта, говорится в указе на сайте Кремля. Срок исполнения поручения установлен до 1 мая 2023 года.

Правительству РФ подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа президента РФ, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ <...> вместо документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, — говорится в поручении.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ РФ Александр Бортников и глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Получить такое удостоверение можно будет с помощью мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

15 февраля Путин поддержал предложение Минцифры о создании цифрового удостоверения личности, которое можно подтвердить при помощи сервиса «Госуслуги». В рамках диалога с главой ведомства Максутом Шадаевым он отметил, что внедрение цифрового паспорта поможет россиянам сэкономить время и силы. Особенно он акцентировал внимание на инвалидах, пенсионерах и детях.

По словам Шадаева, Минцифры уже разработало технологии, которые позволят россиянам предъявлять удостоверение личности с экрана смартфона. Для подтверждения данных потребуется фотография из паспорта гражданина.