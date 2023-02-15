Путин поддержал идею о введении цифрового паспорта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минцифры о создании цифрового удостоверения личности, которое можно подтвердить при помощи сервиса «Госуслуги». В рамках диалога в главой ведомства Максутом Шадаевым он отметил, что внедрение цифрового паспорта поможет россиянам сэкономить время и силы. Особенно он сакцентировал внимание на инвалидах, пенсионерах и детях.

Если вы обратили внимание, Максут Игоревич, совсем недавно в ходе одного из мероприятий разговаривал с девушкой, которая обратила внимание на сложности для людей с инвалидностью, для пенсионеров, для детей оформлять документы. <...> Поэтому конечно такие сервисы в большой степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение, — сказал Путин.

По словам Шадаева, Минцифры уже разработало технологии, которые позволят россиянам предъявлять удостоверение личности с экрана смартфона. Для подтверждения данных потребуется фотография из паспорта гражданина.

Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерится QR-код, который вы предъявляете. И тот кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию имя отчество, — объяснил глава Минцифры.

На сайте госуслуг ранее появилась информация, что со 2 февраля выдача биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет в России будет приостановлена. Ограничения связаны с проблемами на Московской печатной фабрике АО «Гознак». Выдача паспортов будет возобновлена ко второй половине марта 2023 года. При необходимости выехать за границу следует подать заявление на оформление загранпаспорта старого образца, срок его действия составляет пять лет.