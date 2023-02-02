Россиянам перестанут выдавать биометрические загранпаспорта «Госуслуги»: со 2 февраля будет приостановлена выдача биометрических загранпаспортов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Со 2 февраля выдача биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет в России будет приостановлена, заявили в «Госуслугах». В сообщении уточняется, что ограничения связаны с проблемами на Московской печатной фабрике АО «Гознак». Выдача паспортов будет возобновлена ко второй половине марта 2023 года.

Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО «Гознак», оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ «МФЦ», приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года, — говорится в сообщении.

В «Госуслугах» также добавили, что при необходимости выехать за границу следует подать заявление на оформление загранпаспорта старого образца, срок его действия составляет пять лет.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу московских центров госуслуг «Мои документы» сообщало, что выдача биометрических загранпаспортов сроком действия на 10 лет производится в прежнем режиме. До этого житель столичного Зеленограда рассказал, что ему отказались оформлять документ из-за отсутствия необходимого чипа. В пресс-службе же подчеркнули, что с 1 января россияне получили свыше двух тысяч биометрических загранпаспортов.