Россиянам рассказали, как пользоваться цифровым паспортом Минцифры разработало правила использования цифрового паспорта в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут использовать цифровой паспорт для подтверждения своего возраста в магазине, а также для посадки на поезда дальнего следования, о чем свидетельствуют данные Минцифры РФ. Проект соответствующего постановления уже опубликован на официальном правительственном портале. Сейчас документ находится на стадии согласования. В ближайшее время его рассмотрит кабмин.

Согласно документу, на первом этапе с цифровым паспортом в приложении «Госуслуг» можно будет приобретать алкоголь и табак или же подтвердить возраст для прохода в кино или театр. Все это будет доступно уже до 1 января 2024 года.

На втором этапе по цифровому паспорту можно будет оформить доступ на территории организаций, за исключением тех, что связаны с оборонно-промышленным комплексом. Также при предъявлении пароля возможно будет установить личность во время отправки и получения почтовых отправлений и денежных средств.

С 1 января 2025 года цифровой паспорт можно будет предоставлять при заселении в гостиницу и при установлении личности пациента в медицинских организациях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий введение в работу цифровых паспортов с 18 сентября. В документе говорится, что предоставление личных сведений будет осуществляться гражданами добровольно.