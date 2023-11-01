Госдума прекратила полномочия депутатов Власова и Белоусова

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Депутаты Госдумы приняли постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты. За прекращение полномочий Власова проголосовали 317 депутатов, аналогичное решение по Белоусову поддержали 320 парламентариев.

Документы утвердили на основании решения комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил перед началом обсуждения, что оба депутата систематически не выполняли свои обязанности. По его словам, парламентарии, которые пропускают заседания, не работают в рамках комитетов и комиссий, а также не поддерживают связь с избирателями, должны знать, что есть нормы закона, по которым с них «спросят».

Ранее думская комиссия по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий Власова и Белоусова и направила материалы по депутатам в комиссию по мандатным вопросам. Ее глава Отари Аршба ранее сообщил, что Белоусова уже давно не могут найти правоохранительные органы.

Власов был избран в Госдуму от ЛДПР в 2016 году, став самым молодым депутатом седьмого созыва. Белоусов, представлявший «Справедливую Россию — За правду», в августе 2022-го был приговорен к 10 годам колонии за получение взятки в размере 3 млрд рублей и был объявлен в розыск.