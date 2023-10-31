Глава ЛДПР отрицает причастность к возможному отстранению депутата Власова

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Василий Власов

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий опроверг сообщения о своей причастности к возможному отстранению депутата Государственной думы Василия Власова, передает Telegram-канал SHOT. Он сообщил, что молодого парламентария хотят лишить мандата за его прогулы, а не из-за их личных разногласий.

Конечно, это не так. Это норма закона. Он не ходил на комиссию, где он так же, как и депутат Белоусов, числится, по сути дела. Так что здесь ничего не добавишь, — заявил Слуцкий.

Накануне появились сообщения о том, что Власова намерены лишить депутатского мандата за многочисленные прогулы. Заседание Госдумы по этому вопросу пройдет 1 ноября. Депутаты также рассмотрят вопрос о лишении мандата у Вадима Белоусова из партии «Справедливая Россия — За правду». Власов позднее привел статистические данные, пытаясь доказать, что присутствовал на 98% заседаний.

Ранее комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для прекращения полномочий Власова и Белоусова, поскольку они более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых входят, сообщал ТАСС. Думская комиссия по мандатным вопросам поддержала это решение.

Ранее депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил о решении отказаться от мандата. Парламентарий заявил, что досрочно сложит полномочия, чтобы продолжить работу в Херсоне по интеграции региона с Россией.