Депутат ГД Белоусов признан виновным в получении взятки в 3,25 млрд рублей

Фото: Партия «Справедливая Россия»

Вадим Белоусов

Московский городской суд признал виновным депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о получении парламентарием и его сообщниками взятки в размере 3,25 млрд рублей, сообщил ТАСС. Какое наказание понесет Белоусов, станет ясно позднее, поскольку чтение приговора займет несколько дней.

Оглашение вердикта началось с заявления о признании обвинений в отношении Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Суд установил, что они получили средства за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых ими лиц, а также за общее покровительство и незаконные действия.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Белоусов и его родственница вину не признали.

В ходе прений сторон прокурор запросил для подсудимого 14 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишение его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на госслужбе сроком на 15 лет и госнаграды медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Для тещи депутата гособвинение запросило четыре года колонии общего режима и штраф в размере 500 млн рублей. При этом прокурор учел возраст женщины (80 лет) и наличие у нее хронических заболеваний.

По версии следствия, Белоусов с 2010 по 2014 год, будучи должностным лицом, вместе с экс-главбухом ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Бутаковой, экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными соучастниками в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга на взаимовыгодных условиях взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог. Общая сумма составила 3 млрд 253 млн 147 тысяч рублей.

После начала расследования Юревич скрылся. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

Ранее «Коммерсант» узнал, что Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела о рекордной взятке в Минобороны Алексею Пожидаеву. Отмечалось, что в карточке дела появилась формулировка «за искажение сути правосудия».