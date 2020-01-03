https://static.news.ru/photo/4cc81ebc-2fa4-11ea-bba3-fa163e074e61_660.jpg Василий Власов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Василий Власов, который является самым молодым в парламенте, поддержал идею скорректировать возраст для вступления в брак. Он уверен, что 16-летним необходимо предоставить больше прав, так как сейчас дети взрослеют гораздо быстрее, чем в былые годы.

Он напомнил, что в таком возрасте молодые люди уже вправе выбирать будущую профессию и высшее учебное заведение, а в ряде случаев начинают работать.

Что касается снижения брачного возраста, то и сейчас уже предусмотрены обстоятельства, при которых заключить брак возможно, например при рождении ребёнка, отметил депутат.

Я думаю, что большинство запросов [о возрастной корректировке], конечно, поступает из национальных регионов, с Кавказа. Потому что там испокон веков действительно в 16, 17, 18 лет выдавали замуж, женились. И так было всё время, — цитирует Власова РИА Новости.

По его мнению, решение этого вопроса можно было бы передать регионам. Вместе с тем он признал, что такое в России если и произойдёт, то, скорее всего, в перспективе, в ближайшие 10 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести поправки, корректирующие брачный возраст в стране. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

В Национальном родительском комитете заявили, что не видят ничего хорошего в подобной инициативе.