Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх Госдума по рекомендации профильного комитета отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Однако по рекомендации комитета по информполитике был отклонен запрет видеоигр с «пропагандой ЛГБТ», порнографией, насилием, жестокостью и ненормативной лексикой, сообщает ТАСС.

Поправку подготовила ранее в ноябре первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ко второму чтению пакета законопроектов о полном запрете «пропаганды ЛГБТ». В том числе документ предполагал запрет видеоигр, содержащих ненормативную лексику, порнографию и сцены жестокости и насилия. Кроме проектов с «пропагандой ЛГБТ», под запрет могли попасть игры с информацией об изготовлении наркотиков или способах суицида.

По ее словам, поправки необходимы для обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента.

Ранее глава комитета поинформполитике Александр Хинштейн объяснил, почему были отклонены поправки Лантратовой. По его словам, это приведет не только к запрету тех игр, которые пропагандируют нетрадиционные ценности, но и оставшихся компьютерных игр, где есть «стрелялки».