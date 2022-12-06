Госдума приняла поправку о защите трудовых прав мобилизованных Госдума одобрила закон о сохранении рабочих должностей за мобилизованными

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Госдума приняла во втором чтении проект о преимущественном праве мобилизованных на ранее занимаемую должность, если трудовой договор истек в период его приостановки в связи с призывом на службу по мобилизации. Соответствующую поправку ранее приняли на пленарном заседании. Новая норма распространится на трудовые отношения, начатые с 21 сентября 2022 года, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Выполняя задачи спецоперации, мобилизованные должны быть уверены, что по возвращении домой они не останутся без работы, — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Помимо преимущества при восстановлении прежней должности за мобилизованными также сохраняется право на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника.

Право возвращения на то же место, где мобилизованный или доброволец трудился до призыва или перед заключением контракта, будет действовать в течение трех месяцев после окончания службы.

Комитет ГД по госстроительству 5 декабря также поддержал поправку о приостановке взысканий долгов с участников специальной военной операции ВС РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что за два месяца с момента объявления о частичной мобилизации подготовку прошли более 300 тысяч резервистов.

Также на горячей линии Минобороны РФ сообщали, что мобилизованные, призванные на службу по ошибке, получат выплаты от ведомства, передавал РБК.