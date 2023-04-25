Главы как минимум пяти регионов России отчитались о доходах за 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Старовойт

Главы нескольких регионов России решили озвучить данные своих деклараций о доходах за 2022 год, сообщает РИА Новости. В их числе губернатор Курской области Роман Старовойт, который заработал 5,7 млн рублей, из которых 1,15 млн направил на благотворительность.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко за 2022 год заработал на 645 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Доходы Дрозденко выросли до 5,47 млн рублей.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заработал за год 3,446 млн рублей. Годовой доход руководителя республики увеличился на 777 тысяч рублей по сравнению с 2021 годом.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отчитался о доходах в размере 6,989 млн рублей. Глава Камчатки в прошлом году заработал на 300 тысяч меньше, чем годом ранее. Солодов 27 марта сообщал, что отчитается о доходах, так как считает эту информацию важной для избирателей.

Ранее информацию о своих доходах также представил глава Тувы Владислав Ховалыг. Согласно декларации, опубликованной на сайте правительства республики, Ховалыг заработал 16 млн рублей.

Срок подачи деклараций истекает 30 апреля. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому декларации о заработках чиновников не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ в период проведения СВО. Большинство глав субъектов, а также сенаторов и депутатов не стали обнародовать сведения о своих доходах. С 1 марта 2023 года декларации должны публиковаться в обезличенном виде, без персональных данных.