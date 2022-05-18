Глава Ростеха раскрыл дату серийного выпуска ударных дронов «Охотник» Глава Ростеха Чемезов сообщил, что новые дроны пойдут в серийное производство в 2023 году

Макет беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что серийное производство тяжёлых ударных беспилотников «Охотник» для нужд Минобороны РФ начнётся в 2023 году, пишет РИА Новости. Он также раскрыл уникальную особенность нового БПЛА.

Беспилотник «Охотник», его отличительной чертой является плоское сопло двигателя. Новое техническое решение сделало авиационный комплекс менее заметным для радиолокаторов. Кроме того, для беспилотника создаётся новый наземный пункт управления. В 2021 году состоялась выкатка первого лётного образца, и в 2023-м мы начнём уже серийно производить и поставлять Министерству обороны, — сказал глава Ростеха.

Он также сообщил, что лёгкий истребитель Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года.

Ударный БПЛА «Охотник» является разработкой ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлётная масса превышает 20 тонн. Дрон изготовлен по схеме «летающее крыло», при его изготовлении применены материалы, снижающие радиолокационную заметность.

17 мая Уралвагонзавод, который в составе концерна УВЗ входит в Ростех, отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Данная модификация боевой машины хорошо себя проявляет в борьбе с западными противотанковыми системами, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине.