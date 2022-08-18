Глава МЧС РФ призвал губернаторов запретить россиянам ходить в лес Министр МЧС России Куренков призвал запретить в регионах походы в лес из-за пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр МЧС России Александр Куренков оценил сложившуюся в результате крупных природных пожаров обстановку в Рязанской области и призвал запретить посещение лесов и разведение огня на природе в Центральном и Приволжском федеральных округах, сообщили в Telegram-канале ведомства. Кроме того, он поручил обеспечить эффективное применение группировки сил и средств РСЧС и при необходимости своевременно ее наращивать.

Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки. <…> Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации, — сообщил Куренков.

Кроме того, глава МЧС предложил обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда, а также усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков.

Накануне жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Позже стало известно, что причиной являются лесные пожары в Рязанской области. При этом возгораний на территории Москвы не обнаружено. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

18 августа Куренков вылетел в Рязанскую область, чтобы лично руководить работой по тушению лесных пожаров. Ранее по его распоряжению к очагам возгораний направили самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8.