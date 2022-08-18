Генпрокуратура проведет проверки из-за пожаров в Рязанской области

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Генпрокуратура РФ инициировала дополнительные проверки из-за лесных пожаров в Рязанской области, сообщается на сайте ведомства. Будет дана оценка причинам возгораний, своевременности привлечения сил и средств тушения огня и мероприятиям по профилактике и мониторингу лесных пожаров.

В связи с обострением пожароопасной ситуации в лесах Рязанской области Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации принимаются дополнительные меры по проверке исполнения законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, — сказано в сообщении.

Ранее Рослесхоз сообщил, что органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий не среагировали на ситуацию с лесными пожарами должным образом и скрывали их реальные площади. Это не позволило вовремя задействовать федеральные силы для тушения пожара и привело к его разрастанию.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолёт-амфибия Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолёта Ил-76. Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации огня, составляет более 470 человек и 175 единиц техники.