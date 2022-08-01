Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию (НПО) Calvert 22 Foundation. Деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя РФ и ее безопасности, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation, Великобритания, — говорится в тексте.

Генпрокуратура уведомила о своем решении Минюст для внесения сведений о британской НПО в соответствующий перечень.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность другой британской организации – The Royal Institute of International Affairs (Chatham House). Она базируется в Лондоне и занимается исследованиями в области международных отношений. В ведомстве сочли, что она угрожает конституционному строю России и ее безопасности.

Всего в настоящее время в реестре нежелательных организаций, который ведёт Минюст, насчитывается 55 организаций.