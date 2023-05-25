Генконсульство России прекратит работу в шведском Гетеборге

Фото: Генеральное консульство Российской Федерации в Гётеборге

С 1 сентября Россия прекращает работу генконсульства в Гетеборге, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Кроме того, министерство отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге.

С 1 сентября 2023 года прекращается деятельность генерального консульства Российской Федерации в Гётеборге. Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

В МИД добавил, что в качестве ответной меры пятеро шведских дипломатов были объявлены персонами нон грата, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Им предписано покинуть РФ в те же сроки, что и российским дипломатам.

Меры обусловлены «проводимым Швецией конфронтационным курсом» в отношении России, подчеркнули в МИД. Москва восприняла как враждебный шаг объявление Стокгольмом пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции персонами нон грата. В МИД считают, что подобное решение усугубило ситуацию в отношениях стран, достигших «беспрецедентно низкого уровня».

25 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Стокгольм принял решение о высылке пятерых российских дипломатов. Он пояснил, что причиной такого решения является несовместимая с их дипломатическим статусом деятельность.