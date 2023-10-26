В ГД заинтересовались делом об ограблении и спасении школьника в Щелково Володин: Госдума возьмет на контроль дело об ограблении школьника в Щелково

Фото: ГД РФ

Вячеслав Володин

Преступник, ограбивший школьника посреди дня в Щелково, должен быть наказан, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ГД возьмет расследование этого дела на личный контроль. Мужчину, спасшего ребенка, он при этом назвал примером для всех россиян.

Михаил Викторович — пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения. Что касается преступника. Он должен понести наказание. Возьмем это на контроль, — написал Володин.

По словам политика, каждый должен понимать, как важно, чтобы к попавшим в беду детям приходили на помощь. Видео, распространившееся в Сети, стало по-настоящему народным, добавил он.

Речь идет о кадрах, снятых камерами уличного видеонаблюдения. На них запечатлено, как пенсионер из Щелково останавливает и скручивает грабителя, который отобрал у школьника телефон. Судя по записи, преступник напал на мальчика прямо посреди улицы.

Подмосковная полиция ранее решила наградить пенсионера за спасение ребенка. Он также удерживал грабителя до приезда правоохранителей. На месте сотрудники полиции выяснили, что задержанный оказался неоднократно судимым местным жителем. Он доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.