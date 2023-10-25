МВД наградит пенсионера, спасшего подмосковного школьника от грабителя

Фото: НАК

Подмосковная полиция решила наградить 72-летнего жителя города Щелково за то, что он спас 11-летнего мальчика от грабителя и удерживал злоумышленника до приезда правоохранителей. Злоумышленник выхватил мобильный телефон у ребенка, когда тот возвращался домой из школы.

Принято решение о награждении мужчины, который не остался равнодушным и оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника, — сообщили в полиции.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Сети было опубликовано видео с моментом ограбления и задержанием злоумышленника. Мальчик, у которого отняли смартфон, начал громко кричать, когда мужчина попытался ограбить его. Пенсионер в это время находился недалеко у подъезда своего дома. В тот момент он ремонтировал свой автомобиль. Он с помощью подсечки повалил преступника на асфальт и силой удерживал, пока мальчик объяснял, что тот вырвал у него телефон. Затем в ситуацию вмешалась женщина, которая отняла у грабителя телефон.