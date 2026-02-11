Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 08:07

Европе объяснили, чем обернется «частичное» вступление Украины в ЕС

Сенатор Джабаров: некоторые страны выйдут из ЕС при частичном вступлении Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Некоторые страны покинут Евросоюз, если в него решат «частично» принять Украину, заявил замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram-канале. По его словам, сама инициатива — ложь и цинизм.

«Частичное» членство в Евросоюзе в 2027 году — это очередная ложь и просто какой-то цинизм. Украина — полуразрушенная страна, отлавливающая мужчин для отправки на фронт, полностью живущая в долг и ничего толком не производящая, кроме каких-то видов вооружений. Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение, — написал Джабаров.

По мнению парламентария, даже «частичное» вступление Украины в ЕС приведет к разрушению всего содружества. Он отметил, что Киев при таком сценарии «потянет на дно» Европу и спровоцирует большие конфликты внутри сообщества.

Ранее стало известно, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. План можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства в Блоке, а не на завершающем.

