Эксперт рассказал, почему бизнес не хочет инвестировать в яйца Депутат Госдумы Лисовский: инвестиции в яйцо дадут прибыль через 8–10 лет

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Инвестиции в производство яиц могут дать прибыль через 8–10 лет, поэтому мало кто хочет в них вкладываться, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции, депутат от Курганской области и кандидат филологических наук Сергей Лисовский. По его словам, государство должно изменить правила игры и гарантировать, что производство яиц будет экономически выгодным делом.

Без серьезных реформ ситуация с яйцом в России не изменится. Инвестиция в яйцо — это на 8–10 лет. И, учитывая долгий срок инвестиции, сейчас мало какой серьезный бизнес будет вкладываться в производство яиц. Государство должно изменить правила игры и гарантировать, что инвестиции будут возвращены. Что производство яиц будет экономически выгодным делом, — заявил Лисовский.

Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям добровольно до марта ограничить наценки на яйца до 5%. СМИ писали, что Минсельхоз при этом изучает возможность увеличения объемов импорта яиц из стран ЕАЭС, хотя дефицита в РФ нет.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ посоветовал гражданам заводить кур и переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца. По его словам, демографический кризис и расширение оборонно-промышленного комплекса повышают риски возникновения дефицита товаров. Шелищ отметил, что такая ситуация была в СССР, где 70% промышленности отводилось на ОПК.